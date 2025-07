Hockey prato | Italia sconfitta dall’Irlanda nell’EuroHockey Championship II

Prima battuta d’arresto sul cammino dell’ Italia maschile di hockey su prato all’ EuroHockey Championship II in corso a Lousada, in Portogallo. Dopo il brillante esordio con vittoria sui lusitani padroni di casa, gli azzurri sono stati sconfitti per 1-0 dall’Irlanda, che si conferma una delle squadre più attrezzate del torneo. A decidere l’incontro è stato un corner corto concretizzato da Jeremy Duncan al 2’ di gioco. Azzurri che sono comunque rimasti bene in partita fino alla fine, prestazione più che positiva. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida tra Portogallo e Cechia, match che completerà il quadro del girone e sarà determinante anche in chiave azzurra: proprio la Cechia sarà la prossima avversaria dell’Italia, in una partita che con ogni probabilità deciderà l’accesso alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato: Italia sconfitta dall’Irlanda nell’EuroHockey Championship II

