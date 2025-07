Hockey giornata di sport e solidarietà Fondi per supportare Flavio Farris

La vicinanza del mondo dell’hockey italiano su pista ha consentito (a Mirandola) di raccogliere 7.000 euro, devoluti interamente a Flavio Farris per supportarlo nella sua battaglia quotidiana contro la Sla. Questo il risultato della recente iniziativa benefica "Hockey per la vita – Una giornata per Flavio Farris", ospitata al Palasport, promossa da Hockey Pico Mirandola, a sostegno del loro atleta colpito dalla malattia, che ha riunito nella Città dei Pico atleti di valore anche nazionale. L’idea dell’iniziativa è nata dal presidente della Polisportiva G. Pico, Fabrizio Potenza, insieme ad alcuni ex compagni di squadra di Flavio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hockey, giornata di sport e solidarietà. Fondi per supportare Flavio Farris

In questa notizia si parla di: hockey - flavio - farris - giornata

FOURTH ROUND KTO CHAMPIONSHIP ‘25- South Milano Karting, Ottobiano (PV) 21 Giugno 2025 Finale GOLD vincitori assoluti FEOLE GABRIELE FARRIS ANDREA PIZZI MARCO Best lap ANDREA FARRIS 1:12.658 Pole di ANDREA FAR Vai su Facebook

Mirandola, hockey per la vita: una giornata per Flavio Farris; Mirandola, domenica 6 luglio l’evento solidale “Hockey per la vita” per Flavio Farris; Mirandola, raccolti 7mila euro per Flavio Farris ex atleta di hockey malato di Sla.

Hockey, giornata di sport e solidarietà. Fondi per supportare Flavio Farris - La vicinanza del mondo dell’hockey italiano su pista ha consentito (a Mirandola) di raccogliere 7. Scrive msn.com

Hockey per la vita: a Mirandola una giornata per Flavio Farris - Il mondo dell’hockey su pista italiano si è ritrovato a Mirandola, al Palasport Marco Simoncelli, per dare vita a “Hockey per la Vita – Una gior ... Lo riporta sassuolo2000.it