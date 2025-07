Hermoso o Kumbulla? Vince lo spagnolo | c’è spazio per lui nella Roma di Gasperini

Roma al lavoro ormai da poco più di due settimane, fatte di operazioni importanti sul calciomercato ma anche di considerazioni e valutazioni in campo, in una rosa che non ha ancora finito di mutare. Uno dei dilemmi degli ultimi giorni riguarda la difesa, in quel dualismo tra Hermoso e Kumbulla che avrebbe evidentemente portato alla permanenza dell’uno e alla partenza dell’altro. Il verdetto? Vince lo spagnolo, o almeno queste sono le sensazioni dopo le indicazioni che giungono a Trigoria. L’odierna edizione della Gazzetta dello Sport parla di un Hermoso che ha convinto Gasperini in allenamento sotto tutti i punti di vista, tanto a livello tecnico tattico, in una difesa a tre per la quale è evidentemente portato, quanto per atteggiamento e voglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hermoso o Kumbulla? Vince lo spagnolo: c’è spazio per lui nella Roma di Gasperini

Dilemma Kumbulla, Gasperini può aprire all’addio: ed Hermoso? - Una seconda parte di luglio dove la Roma vuole raccogliere quanto seminato fin qui sul calciomercato, e c’è molta carne al fuoco dopo le ufficialità di El Aynaoui e Ferguson.

