Helena Prestes Torna in Tv | Le Ultime Indiscrezioni Promettono Bene!

L’ex gieffina Helena Prestes tra amore e carriera: convivenza con Javier Martinez e un misterioso programma televisivo la riportano sotto i riflettori. Scopri tutti i dettagli sul ritorno in tv di Helena. Helena Prestes è pronta a una nuova svolta. Dopo il Grande Fratello, la modella brasiliana potrebbe tornare sotto i riflettori, ma non solo: nella sua vita privata si prospettano grandi cambiamenti. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, regina delle indiscrezioni social, Helena sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva. Le voci parlano di un programma misterioso, in onda da settembre, con le registrazioni al via già ad agosto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Helena Prestes Torna in Tv: Le Ultime Indiscrezioni Promettono Bene!

In questa notizia si parla di: helena - prestes - torna - indiscrezioni

Helena Prestes incinta? Lei rompe il silenzio e si sfoga nel caos - Helena Prestes non è incinta e a rivelarlo è proprio lei, lasciandosi andare anche a uno sfogo. Nelle scorse ore, è nato il gossip relativo alla sua presunta gravidanza.

Helena Prestes incinta? Il gesto di Javier scatena il gossip - Un bacio sospetto di Javier Martinez sul ventre di Helena Prestes accende i rumors: Helena aspetta un figlio da Javier Martinez? Ecco cosa sta succedendo… Sta per arrivare un bebè o è solo l’ennesima trovata per attirare l’attenzione? Durante una diretta sul suo canale privato, Javier Martinez si è avvicinato al ventre della compagna Helena Prestes e, con tono tenero, le ha chiesto se lì dentro ci fosse un orsetto o una cavallina.

Helena Prestes si apre con un tweet: la confessione - Helena Prestes e Javier Martinez, amore a gonfie vele. Lei si apre con un tweet dedicato alla madre. Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad amarsi.

«Le persone accanto a lei nn le vogliono veramente bene dico questo. » Dopo settimane di silenzio e voci su una possibile rottura, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati sotto i riflettori, più attivi che mai sui social. Tutto era iniziato circa un mese fa, qu Vai su Facebook

Grande Fratello, Helena Prestes torna sui social dopo la mancata vittoria: Ecco qual è stata la cosa più bella; Helena Prestes torna al GF come ospite per alzare gli ascolti, l'indiscrezione dopo l'uscita dal reality; Grande fratello, Helena torna nella Casa? Ecco il suo ruolo.

Helena Prestes nuove indiscrezioni ritorno in televisione e cambio casa imminente rumor aggiornati - Il possibile ritorno in tv di Helena PrestesHelena Prestes potrebbe presto segnare un importante ritorno sul piccolo schermo. Come scrive assodigitale.it

Helena Prestes: amore, convivenza e nuovo show dopo il Grande Fratello - Dalla casa del Grande Fratello a un futuro ricco di novità: la modella brasiliana al centro dell’attenzione mediatica Helena Prestes continua a far ... Si legge su quilink.it