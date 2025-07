Hamas dall' inizio della guerra quasi 60.000 morti a Gaza

Il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas afferma che dall'inizio della guerra con Israele il 7 ottobre 2023 sono stati uccisi nella Striscia 59.921 palestinesi e altri 145.233 sono rimasti feriti. I dati, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sono aggiornati a ieri.

Un inizio infuocato per la settimana della musica più attesa d’Europa: la cantante, sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è stata accolta sul Turquoise Carpet da proteste e minacce di morte - N o, stavolta non è bastata la musica a unire: il Turquoise Carpet dell’Eurovision 2025, srotolato nel cuore di Basilea, si è trasformato in un palcoscenico politico infuocato.

Il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore sono morte nella Striscia 14 persone a causa della fame e della malnutrizione.

La fine della guerra a Gaza e un nuovo inizio degli Accordi di Abramo. Per Trump l'intervento contro Teheran è collegato alla fine della guerra nella Striscia. La proposta di accordo tra Israele e Hamas.

Esercito Israele: "A Gaza non si muore di fame, fake news di Hamas"

Premier palestinese: «Hamas deponga le armi e lasci Gaza». Media: Israele medita occupazione Striscia - In queste ore il governo israeliano starebbe valutando l'occupazione militare totale della Striscia di Gaza o un assedio più stretto su alcuni centri urbani all'interno del territorio