Hacker cinese in cella | Sulla decisione non pesi la vicenda Uss

"Siamo consapevoli che si tratta di dover soppesare interessi diversi, da un lato la privazione della libertĂ e dall’altro anche i rapporti diplomatici, e che ci sono stati precedenti su richieste di questo genere che non giovano alla nostra istanza, ma comunque questi precedenti non devono incidere su questo caso specifico". Lo ha spiegato l’avvocato Enrico Giarda, davanti alla quinta penale della Corte d’Appello, nel ribadire in udienza la richiesta almeno di domiciliari con braccialetto elettronico per Zewei Xu, il cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hacker cinese in cella: "Sulla decisione non pesi la vicenda Uss"

In questa notizia si parla di: cinese - hacker - cella - decisione

Hacker cinese arrestato a Malpensa, Zewei Xu respinge le accuse: “Uno scambio di persona, violato il mio account” - Milano, 9 luglio 2025 – Enrico Giarda, l’avvocato difensore di Zewei Xu, il cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla polizia a Malpensa su mandato Usa, con accuse di hackeraggio e spionaggio, punta sullo “scambio di persona”, su un “errore nell’identità ” del suo assistito, al quale, “era stato rubato in passato anche un telefono”, spiega.

Hacker e spia, cinese arrestato a Malpensa su mandato Usa. Fbi: “Rubava segreti sui vaccini anti Covid” - Il 33enne era ricercato a livello internazionale su mandato d'arresto, emesso il 2 novembre 2023, dal Distretto meridionale del Texas del Tribunale distrettuale degli Usa.

Cosa sappiamo del presunto hacker cinese arrestato a Malpensa - Xu?Zewei, cittadino cinese di 33 anni residente a Shanghai, è stato arrestato il 3 luglio all’aeroporto di Malpensa dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un mandato di cattura emesso il 2 novembre 2023 dal Distretto meridionale del Texas.

Hacker cinese in cella: Sulla decisione non pesi la vicenda Uss.

Hacker cinese in cella: "Sulla decisione non pesi la vicenda Uss" - "Siamo consapevoli che si tratta di dover soppesare interessi diversi, da un lato la privazione della libertà e ... Riporta ilgiorno.it

In Cina senza pc o smartphone. Cosa rivela la decisione di BlackRock sulle strategie ostili di Pechino - limits per i dipendenti del più grande gestore patrimoniale del mondo. Come scrive huffingtonpost.it