Guida in stato di ebbrezza e droga | 81 persone controllate scattano sanzioni e sequestri

Napoli: servizio straordinario di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.. La Polizia di Stato di Napoli sta eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla SocietĂ Tangenziale di Napoli S.p.A.. Nello specifico, nella serata di domenica, nell’ambito del piĂą ampio progetto finalizzato a ridurrre il numero degli incidenti stradali, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Fuorigrotta hanno controllato 41 veicoli e 81 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Colleferro, controlli dei carabinieri: sette denunce per furti, droga e guida in stato di ebbrezza - Scoperti anche falsi documenti e refurtiva da un outlet di Valmontone. ROMA – Settimana intensa per i carabinieri della compagnia di Colleferro, che hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo del territorio lungo la via Casilina.

Controlli lungo le strade, due denunce per guida in stato di ebbrezza - Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale nella cittĂ lagunare, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024 - Milano – Dai 398mila euro di Milano ai 19 euro di Treviglio c’è un elenco ancora troppo breve di Comuni che hanno ricevuto un contributo dallo Stato per essersi impegnati attivamente nella caccia agli evasori fiscali.

