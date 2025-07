Guerra dazi Usa e Cina a colloquio | Prolungata la tregua

Si spera che i colloqui sui dazi siano stati piĂą affabili e avvincenti del sorriso di Xi Jinping. Ma anche piĂą realistici e attendibili dei post di Donald Trump. Per il momento, i negoziati commerciali tenuti a Stoccolma tra Pechino e Washington “sono stati franchi, costruttivi e approfonditi“. O almeno è quanto riferisce l’agenzia Xinhua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Guerra dazi, Usa e Cina a colloquio: “Prolungata la tregua”

In questa notizia si parla di: dazi - guerra - cina - colloquio

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Continua la guerra dei dazi: Steve Madden riduce le previsioni di vendita - A causa dei dazi, l’azienda di calzature Steve Madden ha rivisto le sue previsioni di vendita e di utili per l’anno in corso.

UE-Cina e #dazi statunitensi, le principali sfide commerciali dell’Ue. Il punto di @esp.michele #ue #cina #commercio Vai su Facebook

Dazi, colloquio telefonico tra Xi e Trump. Il presidente Usa su Truth Social: Risultato positivo; Cina-Usa: a Ginevra primi colloqui commerciali sulla guerra dei dazi di Trump; Commercio, dall'incontro Usa-Cina a Londra trapela ottimismo. Ma la svolta è ancora lontana.

I colloqui commerciali tenuti a Stoccolma tra Cina e Stati Uniti «sono stati franchi, costruttivi e approfonditi». - I colloqui commerciali tenuti a Stoccolma tra Cina e Stati Uniti «sono stati franchi, costruttivi e approfonditi». Da bluewin.ch

Stati Uniti e Cina portano avanti i colloqui sui dazi doganali in Svezia - I rappresentanti delle due maggiori economie mondiali si incontrano in Svezia mentre si avvicina la data di scadenza della pausa di 90 giorni sui dazi ... msn.com scrive