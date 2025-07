La scintilla è stata uno studio pubblicato sulla rivista Science nel 1984, che rivelava come i pazienti operati di cistifellea che potevano vedere alberi dalle finestre delle loro stanze si riprendevano prima, mostravano un più elevato benessere post-operatorio e richiedevano meno analgesici. Grazie a quello studio la biologa Kathy Willis, docente di Biodiversità presso il dipartimento dell’Università di Oxford e già Direttrice scientifica dei Royal Botanic Garden di Kew, ha iniziato a setacciare e raccogliere le ricerche che dimostrano in maniera scientifica ciò che appare ovvio, ovvero che stare in mezzo alla natura ci faccia stare meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guardo, annuso, ascolto e tocco: la Natura migliora la salute. Gli studi scientifici che lo dimostrano