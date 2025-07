Gruppi criminali rifiuti speciali e quelle aziende che risparmiano sulla pelle dei fiorentini

Vengono genericamente definiti “sacchi neri”, dal colore dell'involucro. Sono lasciati nel verde, in aree isolate: in genere, non contengono altro che gli scarti delle lavorazioni dell'industria tessile che, dal distretto di Prato, sono ormai apparsi da tempo anche nella Piana fiorentina. Con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it