Grosso incendio a San Severo a fuoco capannoni in un' area privata

Ancora un incendio in provincia di Foggia. L'ultimo rogo, in ordine di tempo, è scoppiato questo pomeriggio a San Severo, all'interno di un'area privata nei pressi di via San Rocco. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare: le fiamme hanno avvolto alcuni capannoni presenti nella zona. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Conseguenze dell’incendio nel foggiano: treno Lecce-Milano, sedici ore Intercity partito ieri sera, arrivato a mezzogiorno. Autostrada: riaperto alle 13 il tratto San Severo-Poggio Imperiale verso nord - Il treno è partito da Lecce intorno alle otto di ieri sera. Intercity 752: arrivato a Milano a mezzogiorno, con quattro ore e tre quarti di ritardo.

