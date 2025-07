Grimaldi Enoica Co-Wine Festival | il 10 e 11 agosto il Savuto si fa vino racconto e comunità

Il 10 e 11 agosto 2025 il borgo di Grimaldi, in provincia di Cosenza, diventa la casa del vino calabrese con la prima edizione del Grimaldi Enoica Co-Wine Festival, un evento che punta a trasformare la degustazione in un’esperienza condivisa, fatta di dialoghi, relazioni, emozioni. Due giorni nel cuore del Savuto, per raccontare – con i calici e con le parole – l’anima vitivinicola della Calabria. Un progetto innovativo che mette al centro il valore della narrazione collettiva, coinvolgendo sommelier professionisti, giornalisti enogastronomici, wine critic, produttori e semplici appassionati. Un salotto diffuso tra le vie del paese, tra il convento, le piazze e le cantine, in cui il vino non è solo da assaggiare ma da conoscere, ascoltare, raccontare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

