Graziani netto | Lautaro Martinez ha sbagliato! Calhanoglu impeccabile

Ciccio Graziani si è espresso in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito il suo commento su una vicenda che, al momento, appare risolta. LA CONVINZIONE – Ciccio Graziani ha parlato a proposito del diverbio a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. L'ex calciatore italiano, pronunciandosi sul punto alle frequenze di Radio Sportiva, ha preso le difese di una delle "ex parti in causa" (dato che il conflitto sembra essere definitivamente risolto ). Di seguito le sue parole: «Lautaro Martinez? La discussione con Calhanoglu non mi è piaciuta, hanno fatto passare il turco come qualcosa che non è.

