Grave incidente per Laura Dahlmeier durante un’arrampicata in Pakistan

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex campionessa di biathlon travolta da una frana sul Laila Peak. Laura Dahlmeier, ex stella tedesca del biathlon, è rimasta gravemente ferita durante un’arrampicata in Pakistan, a causa di una frana che si è verificata mentre si trovava a circa 350 metri dalla vetta del Laila Peak, una montagna alta 6.069 metri nella catena del Karakorum. Secondo quanto riferito dalla sua agenzia alla Dpa, la frana ha colpito Dahlmeier lunedì, mentre era in cordata con un compagno. Le condizioni di rischio estremo e l’instabilitĂ del terreno hanno impedito a chiunque di raggiungerla immediatamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente per Laura Dahlmeier durante un’arrampicata in Pakistan

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - durante - arrampicata

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Grave incidente per Laura Dahlmeier, travolta da una frana durante scalata in Pakistan; Grave incidente per Laura Dahlmeier durante un’arrampicata in Pakistan.

Grave incidente per Laura Dahlmeier, travolta da una frana durante scalata in Pakistan - L'ex stella tedesca del biathlon Laura Dahlmeier è rimasta "gravemente ferita" a causa di una frana durante un'arrampicata in Pakistan. Segnala msn.com

Biathlon, l'ex campionessa olimpica Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: è grave - L'ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana durante un'escursione in Pakistan ed è rimasta gravemente ferita. Si legge su sportmediaset.mediaset.it