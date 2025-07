Granit Xhaka niente Serie A | fatta per il passaggio al Sunderland

Milano, 28 luglio 2025 – L'ultima apparizione del Sunderland in Premier League risale alla stagione 2016-17. Da quel momento è iniziato un ciclo terribile per la squadra, che è retrocessa fino alla Ligue One. Nel 2021-22 c'è stata la risalita in Championship, dove il club ha militato per tre stagioni, fino alla riconquista della massima serie nel campionato appena trascorso. Ma la Premier League è tutta un'altra cosa e per affrontarla nel modo migliore il Sunderland ha deciso di fare una campagna acquisti massiccia. Per questo, l'ultimo colpo è Granit Xhaka, ormai ex centrocampista del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granit Xhaka, niente Serie A: fatta per il passaggio al Sunderland

In questa notizia si parla di: sunderland - serie - granit - xhaka

Ufficiale Laurienté: VA AL SUNDERLAND | Una big di Serie A lo perde all’ultimo secondo - Ufficiale Laurienté: VA AL SUNDERLAND | Una big di Serie A lo perde all’ultimo secondo"> Il Sassuolo ha perso il proprio pezzo da novanta in attacco, ma una big italiana si mangia le mani.

E quindi alla fine Granit Xhaka va al Sunderland, un altro viaggio in Premier League, alla modica cifra di 20 milioni di Euro. Il tutto per un giocatore ormai 33enne, che firma un contratto fino al giugno 2027, un biennale. Contratto corto, somma importante e dav Vai su Facebook

Niente Italia per #Xhaka: andrà al #Sunderland! 20 milioni al Leverkusen Vai su X

Niente Serie A per Xhaka: vola in Inghilterra per le visite mediche con il Sunderland; Niente Serie A, Granit Xhaka torna in Premier League; Granit Xhaka va al Sunderland, trovato l’accordo con il Leverkusen.

Niente Serie A per Xhaka: vola in Inghilterra per le visite mediche con il Sunderland - Granit Xhaka torna in Premier League per vestire la maglia del Sunderland: tutto fatto per l’addio al Bayer Leverkusen ... msn.com scrive

Ritorno in Premier Niente Serie A, Granit Xhaka passa al Sunderland - Dopo essere stato accostato a Milan, Juve e Inter oltre che all'Arabia, Granit Xhaka si trasferirà al Sunderland. Come scrive bluewin.ch