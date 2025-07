Grandi manovre in difesa | a Casteldebole si seguono diverse tracce inclusi Barbieri e Siquet A centrocampo Miller è la priorità E l’addio di Dan blinda Lucumi | non si muove Posch verso l’Amburgo caccia a un terzino

La storia di Dan Ndoye a Bologna è ai titoli di coda. E l'affare cambia le prospettive di John Lucumi. Il Sunderland è salito a 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il centrale, a fronte dei 28 richiesti dal Bologna. Ma la dirigenza ha comunicato ieri al colombiano che rimarrà in rossoblù, a prescindere da possibili rilanci per lui. Non c'è intenzione di smembrare la squadra della scorsa stagione, né, tanto meno, di rifare interamente la difesa: a maggior ragione dopo essere passati all'incasso per Ndoye, a prescindere da offerte già arrivate e dal tour effettuato in Spagna tra Altletico Madrid, Villarreal e Betis Siviglia dall'agente di Lucumi.

