Inizio in Sardegna, chiusura con il derby più sentito fra quelli in programma. Sono stati sorteggiati i calendari di Serie C e per il Pontedera alla prima giornata, domenica 24 agosto (o sabato 23 se il girone B anticiperà ) c’è subito la trasferta a Sassari, contro la Torres, mentre l’ultima, in programma il 26 aprile 2026, vedrà arrivare allo stadio Mannucci il Livorno neopromosso. La prima sfida in casa è comunque un altro dei tre derby in calendario, quello contro l’Arezzo (31 agosto), mentre dopo la trasferta di Pineto (3a giornata, 7 settembre) i granata avranno a disposizione altre due match casalinghi, col Rimini e col Campobasso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Granata, ecco il calendario: "Non sarà un inizio facile"