Golf Manassero torna in campo per il Wyndham Championship Aaron Rai difende il titolo

Ultimo mese di fuoco per il PGA Tour che si appresta a gettarsi dentro agosto con un torneo, il Wyndham Championship, che mette in palio 8,4 milioni di dollari e 500 punti FedEx. Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto il defending champion a Greensboro, in Nord Carolina, sarà il britannico Aaron Rai, 30enne che in carriera ha conquistato proprio qui, l’anno scorso, il suo primo ed unico torneo sul maggiore circuito americano. Il field sarà pressoché lo stesso del 3M Open, evento chiusosi lo scorso week end con la vittoria di Kurt Kitayama. Tutti i nomi importanti saranno, ancora per questa settimana, fuori dai giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Manassero torna in campo per il Wyndham Championship. Aaron Rai difende il titolo

Jordan Spieth, Keegan Bradley and Adam Scott headline 2025 Wyndham Championship field - The field for the 2025 Wyndham Championship is set and as strong as its ever been – from Adam Scott to Jordan Spieth and more. Lo riporta msn.com