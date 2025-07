God of War | Lo showrunner svela nuovi dettagli sulla serie TV

La tanto attesa serie TV di God of War continua a generare un mix di eccitazione e apprensione tra i fan. Tuttavia, recenti dichiarazioni dello showrunner Ronald D. Moore offrono un quadro piĂą chiaro e rassicurante sul futuro del progetto. Sembra che la produzione stia procedendo a pieno ritmo, con una sceneggiatura iniziale scartata a favore di una nuova direzione. Una notizia fondamentale per gli appassionati è la conferma del coinvolgimento diretto di Cory Barlog, direttore creativo di Santa Monica Studio, nello sviluppo dell’adattamento televisivo di God of War. Dettagli dalla produzione: Storia, personaggi e influenza del gioco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - God of War: Lo showrunner svela nuovi dettagli sulla serie TV

