God of War | lo showrunner conferma quale linea temporale del videogioco seguirà la serie TV

L’adattamento di Prime Video di God of War ha scelto quale era della storia di Kratos verrĂ rappresentata. I videogiochi God of War sono famosi per essere divisi in due ere principali: il periodo di Kratos nella mitologia greca antica e quello nella mitologia norrena. L’adattamento di Prime Video di God of War avrebbe dovuto scegliere su quale era concentrarsi, e la decisione è giĂ stata presa. Durante un’intervista con IGN, il showrunner e produttore esecutivo di God of War Ronald D. Moore ha confermato che l’adattamento di Prime Video si concentrerĂ sul periodo di Kratos nella mitologia norrena, non in quella greca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it