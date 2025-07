Hanno riaperto gli archivi aziendali, quindi in collaborazione con le anagrafi comunali e la Asl hanno incrociato i dati di esposizione al cloruro vinile monomero con lo stato di vita dei lavoratori e le cause di decesso per coloro che sono nel frattempo morti. E il risultato, sostiene lo studio, non lascia spazio a fraintendimenti: tra i 1.756 lavoratori del petrolchimico di Brindisi, quelli più esposti al cloruro di vinile monomero hanno perso 2 anni e mezzo di vita rispetto ai compagni di lavoro meno o per nulla a contatto con il gas dal quale, attraverso la polimerizzazione, si ottiene il Pvc, una delle plastiche più utilizzate al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli operai più esposti al cloruro di vinile hanno perso 2,5 anni di vita”: lo studio sul petrolchimico di Brindisi