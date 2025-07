Gli ex Mercati Generali di Roma in mano a un fondo americano | interesse pubblico o affare privato?

Quando si parla di appalto a privati di pezzi di cittĂ non è questione solo milanese. A Roma recentemente è stata approvata una delibera che si riferisce al progetto di riqualificazione dell’area degli ex Mercati Generali, denominato “La CittĂ dei Giovani”. L’area degli ex Mercati Generali nel quartiere di Ostiense occupa un’estensione di nove ettari di terreno, all’interno della cittĂ sedimentata. Il Comune di Roma ha definito il progetto “di interesse pubblico”. Andiamo a vedere quanto questo interesse è “pubblico” e quanto è interesse “privato”. Il progetto di riqualificazione prevede che dei 9 ettari circa 4 ettari sarebbero destinati ad aree verdi e piazze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli ex Mercati Generali di Roma in mano a un fondo americano: interesse pubblico o affare privato?

In questa notizia si parla di: mercati - generali - roma - interesse

Bolzaneto, aperta seconda corsia in via Mercati Generali - Nella serata di giovedì 15 maggio 2025 sono iniziati i lavori volti alla realizzazione del nuovo assetto della circolazione di via Mercati Generali a Bolzaneto, con l'apertura della seconda corsia, che consentirà ai mezzi pesanti di non imbottigliarsi nel traffico.

Ai Mercati Generali l'anteprima di UltraLove festival e il party di chiusura del Pride 2025 - Domenica 25 maggio, dalle 15, ai Mercati Generali (ss417 km69) c’è “UltraLovers party, anteprima di “UltraLove | corpi liberi e liberati”, festival multidisciplinare che indaga e celebra il desiderio, il sesso e la pornografia da una prospettiva sex-positive.

Dopo il disastro Tor di Valle, Ignazio Marino propone di fare lo stadio della Roma ai Mercati Generali - L'ex sindaco Ignazio Marino propone di realizzare lo stadio della Roma nella zona dei Mercati Generali a Ostiense.

Approvata la #delibera per la riconferma del pubblico interesse per il progetto aggiornato di rigenerazione degli ex Mercati Generali di via Ostiense, una delle piĂą grandi aree dismesse della Capitale. ? Tra gli elementi fortemente voluti da Roma Capitale Vai su Facebook

Approvata la #delibera per la riconferma del pubblico interesse per il progetto aggiornato di rigenerazione degli ex Mercati Generali di via Ostiense. Tra gli elementi nella redazione del #progetto sono inseriti: la presenza delle funzioni pubbliche; la creazion Vai su X

Gli ex Mercati Generali di Roma in mano a un fondo americano: interesse pubblico o affare privato?; Sito Istituzionale | Ex Mercati Generali: ok in Assemblea a pubblico interesse; Ex Mercati Generali, dubbi sul progetto di riqualificazione: Sullo studentato viene fatta speculazione.

Gli ex Mercati Generali di Roma in mano a un fondo americano: interesse pubblico o affare privato? - L’area degli ex Mercati Generali nel quartiere di Ostiense occupa un’estensione di nove ettari di terreno, all’interno della città sedimentata. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ex Mercati Generali, approvato interesse pubblico. Ma lo studentato privato costa troppo e il Pd va in tilt - Dopo le proteste degli studenti e gli attacchi delle opposizioni, la maggioranza prova a mettere una toppa chiedendo a Gua ... Come scrive romatoday.it