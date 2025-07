Glen Powell spiega perché ha rifiutato Jurassic World | Non sarei stato la scelta giusta

L'attore, ora protagonista del remake di The Running Man diretto da Edgar Wright, racconta perchĂ© ha detto no al nuovo Jurassic World. Glen Powell ha deciso di non entrare a far parte del nuovo Jurassic World e, in un'intervista rilasciata a Empire Magazine, ha spiegato in modo chiaro le sue motivazioni. L'attore, ora coinvolto nel remake di The Running Man diretto da Edgar Wright, ha dichiarato di preferire personaggi piĂą vicini alla realtĂ rispetto agli eroi tradizionali. Una scelta di stile e identitĂ , che si riflette anche nei progetti a cui decide di partecipare. "Non mi identifico con le persone dotate di superpoteri", ha affermato Powell. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Glen Powell spiega perchĂ© ha rifiutato Jurassic World: “Non sarei stato la scelta giusta”

In questa notizia si parla di: jurassic - world - glen - powell

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Jurassic World: La Rinascita sta conquistando il pubblico americano, ed il risultato al Box Office USA potrebbe essere monstre.

Jurassic World e il ritorno di un colpo di scena dal passato - Il nuovo film della saga “Jurassic World”, intitolato Jurassic World Rebirth, rappresenta un’importante svolta narrativa, introducendo una storia completamente nuova con un cast di personaggi inediti.

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - In Amazon è ora possibile prenotare la nuova edizione limitata della Trilogia Steelbook 4K dedicata a Jurassic World, un’esperienza di collezionismo imperdibile per i maggiori appassionati del franchise.

Glen Powell spiega perché ha rifiutato Jurassic World: “Non sarei stato la scelta giusta”; The Running Man: Glen Powell ha rifiutato Jurassic World: La Rinascita per Stephen King!; Tutti tranne te, non c'è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney, ma l'ex di lui non poteva dirlo: non conveniva.

Glen Powell spiega perché ha rifiutato Jurassic World: “Non sarei stato la scelta giusta” - L'attore, ora protagonista del remake di The Running Man diretto da Edgar Wright, racconta perché ha detto no al nuovo Jurassic World. Secondo msn.com

The Running Man: Glen Powell ha rifiutato Jurassic World: La Rinascita per Stephen King! - Guardate la nuova immagine di The Running Man, attesissimo adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King diretto da Edgar Wright. Da cinema.everyeye.it