Giuseppe Conte flirta coi rivali di Elly Schlein | verso la rottura

La coppia non piace alla gente che piace. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono da due anni i promessi sposi di un matrimonio sul quale in tanti hanno da ridire. Da quando è esploso il caso Marche, con l’inchiesta per corruzione che coinvolge il candidato del campo largo, Matteo Ricci, non passa giorno senza che un raffinato analista si esibisca in un elenco delle ragioni per cui l’unione non s’ha da fare. Marco Travaglio, il grande influencer dei grillini, ha scritto ripetutamente che sostenere un indagato di quel tipo sarebbe un suicidio per i suoi beniamini. Per una volta il direttore del Fatto Quotidiano è d’accordo con la grande stampa progressista, che lui sbeffeggia per professione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte "flirta" coi rivali di Elly Schlein: verso la rottura

A due anni dall'alluvione l'ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate - Giovedì 15 maggio 2025 il Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in visita in Romagna, con tappe a Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini, attivisti e sostenere la lista del MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza - "È una grande occasione, opportunità per le lavoratrici, i lavoratori, per chi è in cerca di occupazione.

Giuseppe Conte a Genova per Salis: “Qui un progetto credibile, si vince” - L'ex premier a un'iniziativa del M5S alla sala Cap con Roberto Scarpinato attacca la Meloni: "Una vergogna il suo silenzio su Netanyahu".

