Giugliano in Campania | Dal cavallo al cane di ritorno la storia del Maltese rapito con riscatto

Un cane in ostaggio, 450 euro di riscatto e un blitz dei Carabinieri: così finisce la strana estorsione di un 16enne.. Quando le auto non erano che una chimera leonardiana, il mezzo di trasporto più efficiente era senza dubbio il cavallo. E anche allora, come accade ai giorni nostri, era pratica comune noleggiare un veicolo per raggiungere una destinazione. Sborsata la somma concordata, il cliente saliva in groppa al cavallo da nolo e si metteva in cammino. La stessa cavalcatura, stanca e certamente più lenta, era noleggiata una seconda volta per il viaggio di ritorno, ad un prezzo più basso. Ecco l'origine del cavallo di ritorno, espressione che oggi richiama più una richiesta estorsiva che un ronzino in saldo.