Giubileo Papa in Piazza San Pietro per salutare i giovani

Papa Leone XIV è giunto in Piazza San Pietro per salutare i giovani presenti alla messa di benvenuto dell’evento giubilare loro dedicato. Prevost, uscito a piedi, alle 20.35, è giunto in Papamobile tra l’entusiasmo della folla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo, Papa in Piazza San Pietro per salutare i giovani

Conclave, in Piazza San Pietro spunta Romeo: il cane vestito da Papa - Tra i fedeli in Piazza San Pietro in attesa della fumata del Conclave c'è anche Romeo, un barboncino nero completamente vestito da Papa, con tanto di mitra in testa.

Aborto, pro life in piazza a Roma: “Piena sintonia con Papa Leone XIV su difesa vita” - (Adnkronos) – Attese migliaia di persone oggi a Roma per la manifestazione nazionale 'Scegliamo la Vita' per dire no all’aborto, all’eutanasia, al suicidio assistito e alla manipolazione degli embrioni umani.

Papa: 100mila persone in piazza San Pietro per Regina Coeli - Città del Vaticano (Vaticano), 11 mag. (LaPresse) – Sono oltre 100mila persone le persone che hanno partecipato al Regina Caeli di Leone XIV in piazza San Pietro.

La Papamobile parcheggiata fuori dalla "casa" del #Papa, nel Palazzo del Sant'Uffizio, che potrebbe, a sorpresa, venire in piazza San Pietro per salutare i giovani presenti alla Messa di apertura del loro #Giubileo #giubileogiovani Vai su X

