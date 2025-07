Giubileo Giovani continua l' afflusso dei fedeli | gruppo in arrivo da Israele

Continuano ad arrivare ragazze e ragazzi da tutto il mondo in Vaticano per il Giubileo dei Giovani. I giovani si stanno ritrovando in via della Conciliazione nei pressi dei varchi per l’ingresso in Piazza San Pietro dove, alle 19, ci sarà la messa di benvenuto celebrata da monsignor Rino Fisichella. Lungo via della Conciliazione insieme agli agenti della polizia di Stato sono presenti anche 2 poliziotti provenienti dalla Spagna. Un gruppo di ragazzi arriva da Israele, in particolare da Haifa e Nazareth. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

