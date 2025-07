Giubileo dei giovani Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro | Gridiamo per la pace nel mondo

Bagno di folla per il Santo Padre in occasione della messa di benvenuto per l'evento giubilare dedicato alle nuove generazioni. Circa 120mila le presenze stimate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro: "Gridiamo per la pace nel mondo"

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo, 120mila giovani a San Pietro per il Papa. Leone XIV: «Gridiamo per la pace nel mondo» - Sono stimati in 120mila i giovani presenti a Piazza San Pietro e nelle zone limitrofe che hanno partecipato alla messa di benvenuto e che hanno salutato il Papa. Riporta msn.com

Papa, la sorpresa per il Giubileo giovani: arriva a Piazza S. Pietro per un saluto - Rino Fisichella ha appena terminato la messa di accoglienza dei giovani per il loro giubileo. Secondo msn.com