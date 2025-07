Giubileo dei giovani Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro | Gridiamo la pace nel mondo

Un bagno di folla inaspettato, un messaggio chiaro: «Il nostro grido dev’essere per la pace nel mondo». Papa Leone XIV sorprende tutti e si presenta in papamobile a Piazza San Pietro per salutare gli oltre 120mila ragazzi accorsi da tutto il mondo per l’apertura del Giubileo dei giovani. Un discorso breve e in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. «Siete la luce del mondo, il mondo ha bisogno del vostro entusiasmo», ha detto il Pontefice salutando i ragazzi assiepati in ogni angolo della piazza e oltre, fino a via della Conciliazione. «Potete dare luce a Roma, all’Italia e a tutto il mondo». 🔗 Leggi su Open.online

