Giubileo dei giovani Papa Leone | Gridiamo per la pace nel mondo

Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro per salutare i circa 120mila giovani presenti alla messa di benvenuto che ha aperto il loro Giubileo. Il Pontefice ha attraversato via della Conciliazione a bordo della Papamobile. "Il nostro grido deve essere per la pace nel mondo", ha esclamato Papa Leone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giubileo dei giovani, Papa Leone: "Gridiamo per la pace nel mondo"

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

