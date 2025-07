Giubileo dei giovani | Leone XIV scende in piazza con la Papamobile

Papa Leone XIV è arrivato in piazza San Pietro al termine della messa di benvenuto, celebrata da monsignor Rino Fisichella, per il Giubileo dei Giovani. Una sorpresa per i ragazzi che gremiscono tutta l’area, compresa via della Conciliazione. Il Pontefice è a bordo della jeep bianca e sta compiendo un giro della piazza. Prima dell’arrivo di Leone, monsignor Fisichella concludendo la messa ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giubileo dei giovani: Leone XIV scende in piazza con la Papamobile

