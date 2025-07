Giubileo dei Giovani l' abbraccio di Roma ai pellegrini | oggi la messa di benvenuto

L’invasione gentile è iniziata. Da lunedì 28 luglio sono arrivati i primi pellegrini che parteciperanno al Giubileo dei Giovani 2025 in programma fino al 3 agosto a Roma. Oggi, martedì 28 luglio, alle 19:00 a San Pietro ci sarà la Messa di benvenuto.Al via il Giubileo dei GiovaniL’evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani: bus e treni fino a tardi per tutti - Con l’avvio del Giubileo dei Giovani 2025, che si terrà a Roma fino al 3 agosto, la città si appresta ad accogliere oltre un milione di giovani pellegrini ... Lo riporta funweek.it

Giubileo, Roma abbraccia i giovani: «Pellegrini di speranza». Cosa sapere: palco, confessioni, divieti di sosta e come raggiungere Tor Vergata