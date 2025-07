Giubileo dei giovani il racconto dei volontari dietro le quinte

"Sono Matteo ho 15 anni e ho deciso di partecipare a questo evento per dare una mano e un contributo a tutti". Matteo è uno dei più piccoli volontari della protezione civile per il Giubileo dei giovani. Uno dei 4mila angeli custodi che a Roma accoglieranno mezzo milione di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Come lui tanti altri ragazzi parteciperanno all'evento giubilare ma dietro le quinte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giubileo dei giovani, il racconto dei volontari dietro le quinte

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

