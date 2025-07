Bandiere da ogni parte del mondo, canti, entusiasmo e la gioia di esserci, nonostante la forte pioggia. Da lunedì mattina migliaia di giovani provenienti da più parti del globo sono arrivati a Roma per il Giubileo dei Giovani per quello che sarà l’evento clou dell’Anno Santo 2025. Tra i giovani giunti nella Capitale – ne sono previsti fino a 1 milione – e subito diretti in Vaticano anche alcuni provenienti dal Perù, Paese in cui Leone XIV è stato missionario e vescovo. E proprio loro sono stati ricevuti in udienza dal Papa. Il Pontefice nel suo discorso ha esortato i partecipanti a far sì che questi giorni non siano solo “un ricordo, una bella foto”, ma un’esperienza da “condividere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giubileo: al via l’evento per i Giovani. Papa: “Sia esperienza da condividere”