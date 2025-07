Giro di Vallonia 2025 | Mathias Vacek conquista la quarta tappa Corbing Strong guida la generale

Si conclude con il successo di <strong>Mathias Vacek la quarta tappa del Giro di Vallonia 2025. Il ceco della Lidl-Trek è stato l’assoluto protagonista della frazione, attaccando sull’ultima salita, la CĂ´te de la Haute Rochette, e beffando il gruppo per pochi secondi sull’arrivo di Seraing. Seconda posizione nella volata finale per l’australiano Corbin Strong (Israel Premier Tech), nuova maglia gialla. Terzo Carlos Canal (Movistar). La frazione di 163.3 chilometri, è partita da Welkenraedt con la fuga di Tom Donnenwirth (Groupama FDJ) e Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious). Quest’ultimo, rimasto da solo, è stato successivamente ripreso dal gruppo a 20 chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Vallonia 2025: Mathias Vacek conquista la quarta tappa. Corbing Strong guida la generale

