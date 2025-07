Giovanili Torneo Emea i ragazzi del Bsc agli ordini di Luciani protagonisti in Polonia

Un cammino ricco di soddisfazioni per la Toscana a guida Big Mat Bsc Grosseto a Kutno, in Polonia. Al Torneo Emea, categoria Little league, l'Italia era rappresentata in parte dai ragazzi del Bsc Grosseto che lo scorso anno vinsero il campionato nazionale under 12 (Porto, Arcioni, Sgnaolin e Brocca) e in parte da una serie di atleti selezionati dal manager Lino Luciani, con i suoi collaboratori, tra le varie formazioni della regione. "Ringrazio il presidente del Comitato regionale Toscana, Danilo Biagioli – commenta il manager Luciani –, e il presidente Fibs, Marco Mazzieri, per l'opportunità che ci hanno concesso dopo la mancata disputa del Torneo delle Regioni a cui i nostri ragazzi si erano qualificati".

Martino Naldini e Giovanni De Otto hanno partecipato al torneo EMEA con la selezione regionale. Ci teniamo a ringraziare ancora il manager Lino Luciani, e i coach Lorenzo Pieri e Carlo Mori per aver dato questa possibilità ai nostri ragazzi.

