Giorgia prosegue il successo del tour per i 30 anni di Come saprei | tre nuovi live nei palasport a marzo 2026

ROMA – Prosegue il successo del “Come saprei live 2025”, il tour con cui Giorgia sta festeggiando i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” e che sta registrando un sold out dopo l’altro. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa. A settembre l’artista sarà poi protagonista delle ultime due tappe estive del tour nella splendida Reggia di Caserta e da novembre tornerà live nei palasport. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giorgia, prosegue il successo del tour per i 30 anni di “Come saprei”: tre nuovi live nei palasport a marzo 2026

In questa notizia si parla di: saprei - giorgia - prosegue - successo

Ragazzino intona “Come saprei” di Giorgia alle audizioni di X Factor e riceve un’emozionante sorpresa – Video - Sta facendo il giro del web un video che riprende un momento particolare durante le audizioni di X Factor 2025.

Giorgia lancia il nuovo singolo "L’unica", prima del Come Saprei Live 2025 - Il nuovo brano arriva in concomitanza con il debutto, venerdì 13 e sabato 14 giugno, alle Terme di Caracalla di Roma

“Il mio grazie e Come Saprei pesano 30 anni. Non so se sono degna, ma sono onorata di avere brani che vengono cantati ancora oggi”: Giorgia conquista Roma - Reduce dalle registrazioni in corso delle nuova edizione di “ X Factor”, dove è stata riconfermata come conduttrice, Giorgia ha dato il via al tour celebrativo dei trent’anni di “Come Saprei” che è stato salutato, ieri sera venerdì 13 giugno, calorosamente con un sold out (4.

#Giorgia continua a dominare il 2025! Il suo tour "COME SAPREI LIVE 2025" è un trionfo, con "LA CURA PER ME" certificato PLATINO. 12 settimane in cima alle classifiche e oltre 130 milioni di stream globali! #Musica #Successo #Streaming #Concerti Vai su X

La cantante compie 70 anni: «"Benvenuto" fu censurata da Pippo Baudo per le allusioni sessuali. Le proteste di una prof furono la fortuna di "Kobra". Giorgia? Un'imitazione di Whitney Houston. La più sottovalutata? Io» Vai su Facebook

GIORGIA: prosegue il successo del “COME SAPREI LIVE 2025”; Giorgia, tre nuove date nei palazzetti a Bari, Milano e Padova; Giorgia: il Palasport live si arricchisce di tre nuove date.

Giorgia, prosegue il successo del tour per i 30 anni di “Come saprei”: tre nuovi live nei palasport a marzo 2026 - Prosegue il successo del “Come saprei live 2025”, il tour con cui Giorgia sta festeggiando i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” e che ... Come scrive lopinionista.it

GIORGIA: prosegue il successo del “COME SAPREI LIVE 2025” - Giorgia continua a incantare il pubblico italiano, confermandosi una delle artiste più amate e ascoltate del 2025. Riporta megamodo.com