Guardano in faccia le prossime avversarie le squadre di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria di casa nostra. L’inizio di una nuova stagione è ormai dietro l’angolo e ieri il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega nazionale dilettanti ha formato i gironi per il prossimo campionato. In Eccellenza si presenta da matricola lo Young Santarcangelo, mentre non ha bisogno di troppe presentazioni il Pietracuta, veterano ormai della categoria. Si è dimezzato il numero delle squadre del Riminese impegnate nel girone B considerando che la Vis Novafeltria è retrocessa, mentre il Tropical Coriano ha spiccato il volo verso la serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gioia Young in Eccellenza. Svelati tutti i nuovi giorni