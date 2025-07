Gino Paoli e i ricordi scomodi un uomo di sinistra che non nasconde la verità storica

Gino Paoli a settembre compirĂ 91 anni. Lunedi 28 luglio il Corriere della Sera ha pubblicato una intervista di Aldo Cazzullo al cantautore che va a comporre una trilogia con quelle, sempre dovute a Cazzullo, del 21 dicembre 2005 e del 15 dicembre 2023. Nell’ultima intervista si ritorna sul “caso Elodie”, generato dalla penultima, in cui, senza peraltro fare alcun nome, l’artista genovese aveva detto: “ Un tempo avevamo Mina e la Vanoni, adesso emergono le cantanti che mostrano il culo ”. Elodie si sentì chiamata in causa, e i media ne parlarono per giorni, ma poichĂ© quella intervista conteneva ben altro a cui riservare l’attenzione, allora pensammo, parafrasando un noto detto: “Quando Paoli indica col dito le tragedie della storia italiana, il giornalista imbecille guarda il culo di Elodie”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gino Paoli e i ricordi scomodi, un uomo di sinistra che non nasconde la veritĂ storica

