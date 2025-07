Gigante-Coric | highlights Atp Toronto

Matteo Gigante, wild card nel Masters 1000 di Toronto, batte al debutto il croato Borna Coric in rimonta: 4-6 6-2 7-6 (2) dopo due ore e 36 minuti di battaglia all'ex numero 12 del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigante-Coric: highlights Atp Toronto

In questa notizia si parla di: gigante - coric - toronto - highlights

Matteo Gigante vince in rimonta contro Borna Coric e approda al 2° turno di Toronto - Matteo Gigante (n.125 del ranking) ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nel Masters1000 di Toronto, sfruttando la wild card concessagli dagli organizzatori.

Un Gigante a Toronto: l'azzurro batte Coric in rimonta, out Bellucci. Oggi tocca a Musetti - Dopo quasi tre ore di gioco Matteo vince in tre set contro il croato e adesso sfiderà il padrone di casa Diallo.

Gigante-Coric: highlights Atp Toronto; Gigante onora la wild card del Masters 1000 di Toronto: vittoria in rimonta su Coric al tiebreak del terzo set; Gigante show a Toronto, piegato Coric in rimonta.

Gigante onora la wild card del Masters 1000 di Toronto: vittoria in rimonta su Coric al tiebreak del terzo set - All'esordio nel 1000 canadese il tennista romano batte in rimonta il croato Borna Coric n° 92 del ranking col punteggio di 4- eurosport.it scrive

Gigante batte Coric e accede al secondo turno del Masters 1000 di Toronto - Matteo Gigante si qualifica al secondo turno del National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. Da tuttosport.com