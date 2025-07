Giardini Fava, avanti tutta. Prosegue e si rafforza il percorso condiviso tra Confcommercio Ascom, la Fondazione Ant, il Comune, la Prefettura, la Questura, le forze dell’ordine e il comando dei carabinieri, la Cisl e tutti i soggetti che, in sinergia, stanno contribuendo a rendere i Giardini Fava un luogo più vivo, sicuro e accogliente per la cittadinanza. "La volontà è quella di sostenere una trasformazione concreta, fatta di piccoli gesti quotidiani e di progettualità condivise, in uno spazio urbano che negli anni ha conosciuto fragilità e criticità , ma che oggi può contare su nuove energie, nuovi investimenti e una rete forte di presenze positive – si legge in una nota di Ascom –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini Fava, avanti tutta: "Una trasformazione concreta"