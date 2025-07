Giardina e Pirola trionfano sul green di Villa Paradiso

Il maltempo ha provato a rovinare l’ultimo fine settimana agonistico di luglio nei golf club della Brianza, con l’annullamento delle gare in calendario sabato scorso. Domenica i giocatori sono scesi regolarmente sui percorsi del Gruppo Colombo, animando gli appuntamenti in programma. A Villa Paradiso, The Double ha visto i golfisti sfidarsi a coppie con formula 4 palle la migliore. Maria Giardina e Daniele Pirola hanno vinto con 77 colpi, cinque oltre il par. Nella categoria netta il gentil sesso ha prevalso. Ilaria Calegari e Diana Sartori (45) sono state le migliori assolute superando di misura Pietro Bergamini e Roberto Galbiati mentre Marco Bonomi con Sergio Colombo (43) hanno completato il podio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giardina e Pirola trionfano sul green di Villa Paradiso

