Giappone nel caos | il governo Ishiba si sgretola dopo 70 anni di egemonia

Il palazzo del potere giapponese scricchiola. Per la prima volta dal dopoguerra, il Partito Liberaldemocratico si trova ad affrontare una crisi che potrebbe ridefinire gli equilibri politici dell'arcipelago. La decisione di convocare una riunione plenaria formale dei parlamentari del Jiminto non è solo una procedura interna: è l'anticamera di una possibile defenestrazione che farebbe tremare le fondamenta di un sistema rimasto immutato per settant'anni. Shigeru Ishiba, premier da appena pochi mesi, si ritrova con le spalle al muro. La sconfitta alle elezioni parziali per la Camera dei Consiglieri ha privato il governo della maggioranza parlamentare, trasformando quello che doveva essere un test di routine in un verdetto politico impietoso.

