Un misterioso ma divertente giallo da risolvere in stile “Cluedo al Museo“, di cui venire a capo sfruttando lo spirito d’osservazione e la fantasia, giocando tra bambini, ragazzi e famiglie a tarda ora nelle sale dei Musei Civici monzesi. E poi un laboratorio in cui realizzare un’opera altrettanto misteriosa. È la doppia iniziativa che si terrà giovedì alle 20.30 nella Casa degli Umiliati di via Teodolinda a Monza. Il family-lab serale, dal titolo “ Giallo notturno “, sarà rivolto a bimbi e ragazzi dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro genitori. Punto di partenza saranno i dipinti esposti nel museo, con le storie affascinanti e incredibili che raccontano, i fatti misteriosi di cui sono testimonianza: imparando a cogliere tutti gli indizi che gli artisti hanno lasciato, bisognerà ricostruire l’accaduto, mettendoci pure tanta fantasia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giallo notturno: family-lab tra le opere e i misteri dei Musei civici