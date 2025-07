Germania Francia e Gb valutano invio ministri Esteri in Israele

Berlino, 29 lug. (askanews) - Germania, Francia e Gran Bretagna stanno valutando l'invio dei propri ministri degli Esteri in Israele la prossima settimana. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre cresce la pressione internazionale sulla grave crisi umanitaria a Gaza. "Probabilmente chiederemo ai tre ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Germania di recarsi insieme in Israele giovedì prossimo per presentare la posizione dei tre governi", ha dichiarato Merz durante una conferenza stampa a Berlino insieme a re Abdullah II di Giordania. Merz ha inoltre affermato che due aerei del suo Paese sono in viaggio verso la Giordania e potrebbero effettuare missioni di soccorso a Gaza giĂ domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania, Francia e Gb valutano invio ministri Esteri in Israele

