Georgia la repressione non si ferma Leader dell’opposizione incarcerati e Italia silente

Ci sono realtà dove la voglia di libertà che guarda all’Europa viene pagata a caro prezzo. E’ il caso della Georgia. Nel paese sud caucasico, (ex repubblica sovietica, indipendente dal 1991), da oltre sette mesi non si placa la ferma protesta di massa, con i vessilli nazionali ed europei, contro la svolta repressiva del governo filorusso guidato dal partito Sogno Georgiano. Una protesta di piazza avviata per contestare gli esiti delle elezioni parlamentari (con il forte sospetto di brogli) e il conseguente congelamento dei negoziati di Tblisi con l’Unione Europea. A dar maggior intensità alla protesta vi è ora il sistematico arresto di oppositori politici e giornalisti. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Georgia, la repressione non si ferma. Leader dell’opposizione incarcerati e Italia silente

In questa notizia si parla di: georgia - ferma - repressione - leader

Mentre i professionisti dell’appeasement continuano a pontificare sulla necessità di “negoziare con Putin” e “fermare l’escalation NATO”, il Cremlino prepara un nuovo fronte di guerra. Stavolta nel cuore della Moldova. La trama è sempre la stessa: destabilizza Vai su X

Sull'Ucraina "il secondo peggior attacco" di sempre. La Germania invia missili a lungo raggio. Il ministro della Difesa Umerov probabile nuovo ambasciatore ucraino negli Usa, Kiev verso un rimpasto di governo. Zelensky conferma: riprese forniture militari ame Vai su Facebook

In Georgia continuano gli arresti dei leader dell’opposizione; Settima notte di protesta in Georgia, perquisizioni e arresti tra le opposizioni; Giornalisti in carcere e repressione violenta. Ma il governo in Georgia è legittimato dall’Italia.

In Georgia è stato incarcerato un altro leader dell ... - Il Post - In Georgia un altro leader dell’opposizione, Nika Melia, è stato messo in carcerazione preventiva. Lo riporta ilpost.it

Repressione in Georgia: incarcerati quattro leader dell’opposizione - Nel giro di pochi giorni, la Georgia ha incarcerato quattro esponenti di primo piano dell’opposizione filo- Segnala it.euronews.com