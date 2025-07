George lucas dimostra il suo lascito oltre star wars al sdcc

Nel panorama della cultura pop e dell’arte contemporanea, alcune figure si distinguono per aver superato i confini delle proprie creazioni più celebri. Tra queste, spicca la figura di George Lucas, il creatore di Star Wars, che ha recentemente dimostrato di essere molto più di un semplice autore legato a una saga iconica. La sua partecipazione al San Diego Comic-Con 2025 ha rappresentato un momento di grande rilievo, non solo per l’attenzione suscitata, ma anche per il messaggio che ha voluto trasmettere riguardo alla sua visione artistica e culturale. george lucas al comic-con 2025: record di presenze e nuovo focus sull’arte narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - George lucas dimostra il suo lascito oltre star wars al sdcc

George Lucas: "Continuo a ripetere: 'Mantenetelo anonimo'. Non voglio che nulla nel film spicchi. In ogni altro film di fantascienza, ti ricordi come appare ogni set... perché tutto spicca e tutto sembra progettato." #starwars #guerrestellari

Star Wars, George Lucas voleva Darth Maul come villain della trilogia sequel

