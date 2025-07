Genova riconosce lo Stato di Palestina e sospende i rapporti con Israele | approvata mozione

“Quando ci chiederanno cosa abbiamo fatto per fermare tutto questo. Ci sarĂ un’unica risposta giusta. Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo marciato su Gaza via terra e via mare, abbiamo fatto rumore, abbiamo preteso che le istituzioni prendano una posizione ferma e chiara. Ecco. Questa mozione, questo vuole. Non ci nascondiamo dietro i confini e neanche dietro gli interessi perchĂ© scegliamo di tutelare la vita come bene piĂą prezioso”. Francesca Ghio (foto), capogruppo di Avs, commenta così il senso della mozione approvata in consiglio comunale a Genova con 21 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, dove lei è la prima firmataria insieme alla maggioranza, per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova riconosce lo Stato di Palestina e sospende i rapporti con Israele: approvata mozione

mozione - approvata - genova - riconosce

