Genova fugge alla vista della Polizia con la cocaina nascosta sotto il freno a mano | arrestato 22enne

Arrestato a Genova un 22enne albanese per detenzione di droga e spaccio dopo un inseguimento in via Caprera. Sequestrati cocaina e denaro.

Con 120 grammi di cocaina sul Flixbus da Salerno: arrestato 64enne a Genova - Viaggiava a bordo di un pullman di linea partito da Salerno con oltre 100 grammi di cocaina nascosti nel bagaglio, ma ad attenderlo a Genova c’erano gli agenti della Squadra Mobile.

In pullman da Salerno a Genova con oltre un etto di cocaina: all'arrivo trova la polizia - Un lungo viaggio in pullman da Salerno a Genova, con più di un ettogrammo di cocaina nascosta. All'arrivo ha trovato la polizia che lo ha arrestato.

Da Salerno a Genova in bus, fermato per un controllo: aveva 120 grammi di cocaina - Da Salerno a Genova con oltre 100 grammi di cocaina mentre viaggia in pullman. All'arrivo ha trovato la polizia che lo ha arrestato.

Via Caprera, 22enne albanese gira con droga in auto: arrestato - Gli agenti della Polizia di Stato di Genova ieri hanno arrestato in via Caprera un 22enne albanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. ligurianotizie.it scrive