Genocidio di Gaza | il no del Pd reggino contro la strage di innocenti

Approvato all'unanimit√† dalla direzione metropolitana del Pd di Reggio Calabria un manifesto politico che prende posizione contro la tragedia umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.¬†Il segretario provinciale Federazione metropolitana dei Dem reggina, Peppe Panetta spiega le motivazioni di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - genocidio - reggino - strage

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Genocidio di Gaza: il no del Pd reggino contro la strage di innocenti; Bandiera palestinese su Palazzo Alvaro, Falcomatà: Fermare la strage e riconoscere lo Stato; Gaza, ucciso il 232esimo giornalista.

Come cresce tra gli israeliani il malessere su Gaza, e perché è importante - Anche i sondaggi confermano che nello Stato ebraico il sentimento contrario alla guerra si sta rafforzando a poco a poco ... Secondo corriere.it

Gaza: non è una guerra, ma una strage - Vita.it - A Gaza in questo anno e mezzo sono stati uccisi circa 200 giornaliste e giornalisti e operatori media palestinesi. Da vita.it